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Кварацхелия не интересен «Милану»

25 Июля 2021, 21:58,

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия больше не интересен итальянскому «Милану». Об этом сообщает Milan News.

По данным источника, за игроком миланский клуб следил, но речи о его подписании не шло. Сообщается, что серебряный призер итальянского первенства прошлого сезона переключил свое внимание на немецкого полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта, и предпримет попытку подписать именно футболиста из немецкой Бундеслиги.

В прошлом сезоне Юлиан Брандт сыграл за «Боруссию» из Дортмунда 31 матч, в котором отметился тремчя голами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Милан, Рубин, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Хвича Кварацхелия, Юлиан Брандт
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