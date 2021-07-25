Кварацхелия не интересен «Милану»

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия больше не интересен итальянскому «Милану». Об этом сообщает Milan News.

По данным источника, за игроком миланский клуб следил, но речи о его подписании не шло. Сообщается, что серебряный призер итальянского первенства прошлого сезона переключил свое внимание на немецкого полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта, и предпримет попытку подписать именно футболиста из немецкой Бундеслиги.

В прошлом сезоне Юлиан Брандт сыграл за «Боруссию» из Дортмунда 31 матч, в котором отметился тремчя голами и двумя голевыми передачами.