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Гуэдешу не интересен переход в «Зенит»

25 Июля 2021, 20:28,

Португальский полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш не заинтересован в переходе в питерский «Зенит». Об этом сообщает Grada3.

По данным источника, полузащитник не заинтересован в переходе в российский чемпионат, так как он значительно уступает испанскому первенству по уровню. Даже возможное повышение зарплаты не способно как-либо повлиять на позицию Гуэдеша.

Португалец Гонсалу Гуэдеш в прошлом сезоне в составе «Валенсии» отыграл 31 матч в рамках испанской Ла Лиги, забив 5 мячей и отдав 5 голевых передач. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2023 года.

Новый сезон «Валенсия» начнет матчем с «Хетафе» 13 августа. Именно этот матч откроет новый розыгрыш испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Зенит, Валенсия, Трансферы футбола - лето 2021, Гонсалу Гуэдеш
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Комментарии (1)
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1
superzina
25 Июля 2021, 21:41

Значит надо увеличивать личку и бонусы .
А то наши "тугодумы" предложили ему смЯшные 2.2 млн .
Это бычный стиль нашего менеджмента : унижающая обе стороны глупая торговля .
В Европе так уже давно не работают .
Многое надо менять в "механизме" , чтобы стать привлекательным Клубом .
Безусловно : слабость РПЛ имеет место быть . И это объективная причина .
Но поменять "лигу" Клуб не может .
А вот сам как-то измениться вполне .

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