Гуэдешу не интересен переход в «Зенит»

Португальский полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш не заинтересован в переходе в питерский «Зенит». Об этом сообщает Grada3.

По данным источника, полузащитник не заинтересован в переходе в российский чемпионат, так как он значительно уступает испанскому первенству по уровню. Даже возможное повышение зарплаты не способно как-либо повлиять на позицию Гуэдеша.

Португалец Гонсалу Гуэдеш в прошлом сезоне в составе «Валенсии» отыграл 31 матч в рамках испанской Ла Лиги, забив 5 мячей и отдав 5 голевых передач. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2023 года.

Новый сезон «Валенсия» начнет матчем с «Хетафе» 13 августа. Именно этот матч откроет новый розыгрыш испанского чемпионата.