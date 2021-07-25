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Эрик Бикфалви не реализовал пенальти в матче с «Краснодаром»

25 Июля 2021, 18:48,

В эти минуты проходит матч первого тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Краснодаром».

После первого тайма счет на табло ничейный – 0:0, но вперед могли выйти хозяева, забив «в раздевалку» в компенсированное время первой половины игры.

На третьей добавленной минуте к первому тайму арбитр встречи Василий Казарцев после просмотра видеоповтора VAR указал на 11-метровую отметку перед воротами «Краснодара» за фол в штрафной площади голландца Тони Вильены на футболисте «Урала» Андрее Панюковом. Однако, удар с пенальти Эрика Бикфалви оказался неудачным - мяч отбил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

Напомним, Вы можете следить за текстовой трансляцией поединка на нашем сайте.

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Краснодар, Урал, РПЛ, Эрик Бикфалви
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