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Кержаков – о матче с «Сочи»: «Самое главное для ребят – справиться с волнением»

25 Июля 2021, 16:55,

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Сочи».

«Всё покажет игра, футбольное поле. Самое главное для ребят – справиться с волнением, ведь многие из них еще не играли на таком высоком уровне», - цитирует Кержакова пресс-служба нижегородцев.

Напомним, что «Нижний Новгород» в прошлом сезоне выступал в ФНЛ, а Кержаков возглавил клуб в июне.

В первом туре нового сезона подопечные Александра Кержакова встретятся с «Сочи», матч состоится завтра, 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Сочинцы заняли пятое место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сочи, Александр Кержаков, Нижний Новгород
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