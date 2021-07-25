Салихова: «В трансферном плане Попова Джикия был на выход»

Супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова рассказала, что защитник Георгий Джикия мог покинуть московский клуб.

«В трансферном плане Попова Джикия был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год – непродление контракта», - написала Салихова в своём телеграм-канале.

27-летний Джикия является лидером обороны «красно-белых», он выступает за клуб с 2017 года. За это время россиянин сыграл 134 матча за «Спартак», забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Контракт Георгия с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.