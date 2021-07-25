Салихова: «В трансферном плане Попова Джикия был на выход»

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25 Июля 2021, 14:56,
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Супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова рассказала, что защитник Георгий Джикия мог покинуть московский клуб.
«В трансферном плане Попова Джикия был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год – непродление контракта», - написала Салихова в своём телеграм-канале.
27-летний Джикия является лидером обороны «красно-белых», он выступает за клуб с 2017 года. За это время россиянин сыграл 134 матча за «Спартак», забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Контракт Георгия с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия, Зарема Салихова