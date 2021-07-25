Мостовой: «РФС назначил Карпина от безысходности»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Скорее всего, РФС назначил Карпина от безысходности, потому что сами себе противоречат - сначала говорили, что совмещение невозможно, что человек должен быть свободен от клуба», - цитирует Мостового ТАСС.

Напомним, что до недавнего времени сборную России возглавлял Станислав Черчесов, под руководством которого национальная команда заняла последнее место в группе на чемпионате Европы.

Контракт Карпина со сборной России рассчитан на полгода.