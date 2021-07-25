Наумов: «Едвай усилит «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе защитника Тина Едвая в стан «железнодорожников».

«Довольно квалифицированный защитник. Едвай — усиление, болельщики «Локомотива» его ожидали. Его приобретение очень правильное», - цитирует Наумова sport24.

25-летний хорват перешёл в московский клуб из леверкузенского «Байера», сумма трансфера составила порядка четырёх миллионов евро. Контракт Едвая с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В первом туре российской Премьер-лиги «Локомотив» не без труда переиграл на своем поле тульский «Арсенал» (3:1).