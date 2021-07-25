Евдокимов – об увольнении из «Нижнего Новгорода: «Я не знаю причин»

Российский тренер Роберт Евдокимов рассказал об увольнении с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Я не знаю причин. Предложили уйти на больничный. Я, естественно, отказался, поэтому разорвали контракт по соглашению сторон. Для меня это было очень неожиданно», - цитирует Евдокимова sport24.

Евдокимов и «Нижний Новгород» разорвали контракт в концовке прошлого сезона, до конца чемпионата оставалось два матча, а нижегородцы сохраняли шансы на выход в РПЛ.

В первом матче нынешнего сезона «Нижний Новгород» встретится с «Сочи», встреча состоится завтра, 26 июля, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.