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Евдокимов – об увольнении из «Нижнего Новгорода: «Я не знаю причин»

25 Июля 2021, 13:36,

Российский тренер Роберт Евдокимов рассказал об увольнении с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Я не знаю причин. Предложили уйти на больничный. Я, естественно, отказался, поэтому разорвали контракт по соглашению сторон. Для меня это было очень неожиданно», - цитирует Евдокимова sport24.

Евдокимов и «Нижний Новгород» разорвали контракт в концовке прошлого сезона, до конца чемпионата оставалось два матча, а нижегородцы сохраняли шансы на выход в РПЛ.

В первом матче нынешнего сезона «Нижний Новгород» встретится с «Сочи», встреча состоится завтра, 26 июля, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Нижний Новгород, Роберт Евдокимов
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