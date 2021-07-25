Широков: «Не вижу смысла в натурализации Жиго»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался о возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Ну натурализуем его, на год-два француз нам поможет, но свои ребята играть не будут. Не вижу смысла в этой натурализации», - приводит слова Широкова sport24.

27-летний защитник перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента», сумма трансфера составила восемь миллионов евро. За это время француз сыграл 73 матча за «красно-белых», забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Действующее соглашение Жиго с московским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.