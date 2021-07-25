Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Широков: «Не вижу смысла в натурализации Жиго»

25 Июля 2021, 11:29,

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался о возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Ну натурализуем его, на год-два француз нам поможет, но свои ребята играть не будут. Не вижу смысла в этой натурализации», - приводит слова Широкова sport24.

27-летний защитник перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента», сумма трансфера составила восемь миллионов евро. За это время француз сыграл 73 матча за «красно-белых», забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Действующее соглашение Жиго с московским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роман Широков, Самуэль Жиго
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола