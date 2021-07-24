Сабитов: «Витория возрождает легендарный спартаковский футбол»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым похвалил московский «Спартак» за игру в Казани в первом туре РПЛ, несмотря на поражение «красно-белых» от «Рубина» со счётом 0:1.

- «Рубин» выглядел раскрепощённо, у его футболистов было большое желание победить. Я думаю, это связано с атмосферой, с болельщиками на стадионе и с грозным соперником, против которого всегда все команды настраиваются по-особому. Но самому «Спартаку» в этом матче не хватило только везения и реализации голевых моментов. Понятно, что Витории хотелось официально дебютировать в России с победы, но никакой трагедии не произошло, потому что по игре за «Спартак» ни в коем случае не стыдно. Он смотрелся на поле очень интересно, особенно начиная с середины второго тайма. Я увидел у «Спартака» именно тот игровой почерк, который он долгое время искал. Витория возрождает легендарный спартаковский футбол, о котором мечтают болельщики этой команды. Мелкие-короткие передачи, хорошие открывания в свободные зоны, пасы на третьего – всё это «Спартак» демонстрировал в матче с «Рубином».

Гол Самошникова – европейский. Почему? Потому что много таких голов забивается в английском, немецком, французском чемпионатах, но не в российском. У нас футболисты обычно не наносят породистые дальние удары, так как не рискуют и хотят подойти поближе к чужим воротам. Наверное, Максименко оказался просто не готов к такому удару, плюс не надо забывать про рикошет, изменивший траекторию полёта мяча. Жиго не смог сблизиться с Самошниковым и заблокировать выстрел, а не просто сделать рикошет. Думаю, это как раз потому, что в России не привыкли к ударам с дальнего расстояния. Но если вспомнить, то в советское время хорошо поставленным дистанционным ударом владели те же ростовский бомбардир Сергей Андреев и Андрей Якубик, выступавший за московское «Динамо» и ташкентский «Пахтакор».