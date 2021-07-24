«Локомотив» объявил о трансфере Едвая

Московский «Локомотив» подписал долгосрочное соглашение с хорватским защитником Тином Едваем.

Пресс-служба «железнодорожников» на официальном сайте клуба отрапортовала о заключении договорённости с 25-летним футболистом «Байера». Контракт был подписан на четыре сезона.

Сообщается, что уроженец столицы Хорватии – Загреба – будет выступать за «Локо» под номером 16.

Тин Едвай в свои годы имеет богатый опыт выступлений в Европе. У него за спиной период, проведённый в рядах «Ромы», «Аугсбурга» и вышеупомянутого «Байера».

Защитник провёл уже 26 матчей за сборную Хорватии, забив 2 мяча. В 2018 году он стал вице-чемпионом мира.