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«Локомотив» объявил о трансфере Едвая

24 Июля 2021, 18:27,
Московский «Локомотив» подписал долгосрочное соглашение с хорватским защитником Тином Едваем.

Пресс-служба «железнодорожников» на официальном сайте клуба отрапортовала о заключении договорённости с 25-летним футболистом «Байера». Контракт был подписан на четыре сезона.

Сообщается, что уроженец столицы Хорватии – Загреба – будет выступать за «Локо» под номером 16.

Тин Едвай в свои годы имеет богатый опыт выступлений в Европе. У него за спиной период, проведённый в рядах «Ромы», «Аугсбурга» и вышеупомянутого «Байера».

Защитник провёл уже 26 матчей за сборную Хорватии, забив 2 мяча. В 2018 году он стал вице-чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Локомотив Москва, Байер, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Тин Едвай
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