Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
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«Химки» презентовали новую форму

24 Июля 2021, 15:28,

Представлена новая игровая форма подмосковных «Химок» на сезон-2021/2022. Фотографии экипировки опубликованы в официальном инстаграм-аккаунте клуба.

Форма «Химок» выполнена в двух цветовых вариантах: желтом и красном. Вратарский комплект - бирюзовый. Техническим партнером подмосковного коллектива является компания Puma.

В прошлом сезоне чемпионата России команда финишировала на восьмом месте в турнирной таблице.

В стартовом туре нового розыгрыша Премьер-лиги «Химки» встретятся с петербургским «Зенитом». Поединок пройдет сегодня, 24 июля, начало запланировано в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Химки
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