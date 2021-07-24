«Химки» презентовали новую форму

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24 Июля 2021, 15:28,
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Представлена новая игровая форма подмосковных «Химок» на сезон-2021/2022. Фотографии экипировки опубликованы в официальном инстаграм-аккаунте клуба.
Форма «Химок» выполнена в двух цветовых вариантах: желтом и красном. Вратарский комплект - бирюзовый. Техническим партнером подмосковного коллектива является компания Puma.
В прошлом сезоне чемпионата России команда финишировала на восьмом месте в турнирной таблице.
В стартовом туре нового розыгрыша Премьер-лиги «Химки» встретятся с петербургским «Зенитом». Поединок пройдет сегодня, 24 июля, начало запланировано в 17:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Химки