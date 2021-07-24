Радимов назвал главного конкурента «Зенита» в сезоне-2021/2022

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24 Июля 2021, 14:54,
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Наставник второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал главного конкурента «сине-бело-голубых» в новом розыгрыше чемпионата России.
«Главный конкурент - «Спартак. У них есть два полноценных состава. Они будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».
В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом Премьер-лиги, а «Спартак» финишировал на втором месте.
Новый розыгрыш чемпионата России стартовал в пятницу, 23 июля, матчем между «Ростовом» и «Динамо» (0:2).
В первом туре «Зенит» встретится с подмосковными «Химками», а «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Владислав Радимов