Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Радимов назвал главного конкурента «Зенита» в сезоне-2021/2022

24 Июля 2021, 14:54,

Наставник второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал главного конкурента «сине-бело-голубых» в новом розыгрыше чемпионата России.

«Главный конкурент - «Спартак. У них есть два полноценных состава. Они будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом Премьер-лиги, а «Спартак» финишировал на втором месте.

Новый розыгрыш чемпионата России стартовал в пятницу, 23 июля, матчем между «Ростовом» и «Динамо» (0:2).

В первом туре «Зенит» встретится с подмосковными «Химками», а «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Владислав Радимов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Популярные материалы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола