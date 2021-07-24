Радимов назвал главного конкурента «Зенита» в сезоне-2021/2022

Наставник второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал главного конкурента «сине-бело-голубых» в новом розыгрыше чемпионата России.

«Главный конкурент - «Спартак. У них есть два полноценных состава. Они будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом Премьер-лиги, а «Спартак» финишировал на втором месте.

Новый розыгрыш чемпионата России стартовал в пятницу, 23 июля, матчем между «Ростовом» и «Динамо» (0:2).

В первом туре «Зенит» встретится с подмосковными «Химками», а «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».