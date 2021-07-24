«Ахмат» арендовал полузащитника «Динамо»

Грозненский «Ахмат» усилился полузащитником московского «Динамо» Владиславом Карапузовым. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

21-летний исполнитель перебрался в грозненский коллектив на правах аренды. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл в российской Премьер-лиге 15 поединков, в которых отметился одной голевой передачей. Вторую часть чемпионата России Карапузов провел в аренде за «Тамбов».

В первом туре нового сезона РПЛ «Ахмат» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 25 июля, начало - 19:00 мск.