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«Ахмат» арендовал полузащитника «Динамо»

24 Июля 2021, 12:30,

Грозненский «Ахмат» усилился полузащитником московского «Динамо» Владиславом Карапузовым. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

21-летний исполнитель перебрался в грозненский коллектив на правах аренды. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл в российской Премьер-лиге 15 поединков, в которых отметился одной голевой передачей. Вторую часть чемпионата России Карапузов провел в аренде за «Тамбов».

В первом туре нового сезона РПЛ «Ахмат» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 25 июля, начало - 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Ахмат, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Владислав Карапузов
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