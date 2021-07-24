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Игонин - о Карпине: «Совмещение постов в клубе и сборной - это неприемлемо»

24 Июля 2021, 09:32,

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на новость о назначении нового главного тренера сборной России. Им стал Валерий Карпин, который также занимает пост наставника «Ростова».

«Совмещение постов - это неприемлемо. Мы это проходили и пришли к тому, что РФС не будет выбирать тренера, который совмещает посты. Не вижу причин, чтобы от этого отходить», - приводит слова Игонина Rusfootball.

Напомним, что Карпин заключил контракт с РФС, который будет рассчитан до конца текущего года. В договоре пропишут опцию пролонгации. Ожидается, что тренер будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов. Он тренировал команду на протяжении пяти лет. Специалиста отправили в отставку 8 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валерий Карпин, Алексей Игонин
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