Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Эрик Рамирес рассказал, почему не перешёл в «Рубин»

24 Июля 2021, 09:11,

Нападающий Эрик Рамирес, перебравшийся в киевское «Динамо», ответил на вопрос о срыве своего трансфера в казанский «Рубин».

«Я мог перейти в «Рубин», возможность была. Не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных», - передает слова венесуэльского футболиста пресс-служба украинского клуба.

Ранее сообщалось, что переход нападающего в российский клуб сорвался из-за проваленного медосмотра. Недавно один из украинских журналистов поведал, что форвард отказался переходить в казанскую команду из-за нежелания участвовать в финансовых махинациях клуба. Рамиресу якобы сказали, что придется отдавать половину своей зарплаты.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Эрик Рамирес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Популярные материалы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Руй Витория показал основу, но оставил вопросы
Руй Витория показал основу, но оставил вопросы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола