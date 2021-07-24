Эрик Рамирес рассказал, почему не перешёл в «Рубин»

Нападающий Эрик Рамирес, перебравшийся в киевское «Динамо», ответил на вопрос о срыве своего трансфера в казанский «Рубин».

«Я мог перейти в «Рубин», возможность была. Не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных», - передает слова венесуэльского футболиста пресс-служба украинского клуба.

Ранее сообщалось, что переход нападающего в российский клуб сорвался из-за проваленного медосмотра. Недавно один из украинских журналистов поведал, что форвард отказался переходить в казанскую команду из-за нежелания участвовать в финансовых махинациях клуба. Рамиресу якобы сказали, что придется отдавать половину своей зарплаты.