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Два европейских клуба охотятся на Азмуна

24 Июля 2021, 09:04,

Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун находится в сфере интересов двух европейских клубов, рапортует журналист Джанлука ди Марцио.

Первым клубом, желающим подписать иранского нападающего, является «Рома». Главный тренер «волков» Жозе Моуринью считает, что Азмун станет идеальным усилением атакующей линии команды.

Вторым претендентом на Сердара является леверкузенский «Байер». «Фармацевты» готовы заплатить за игрока 18 миллионов евро. Стоит отметить, что ранее в немецкий клуб перешел голкипер Андрей Лунёв.

Азмун играет в составе петербургского коллектива с 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Байер, Трансферы футбола - лето 2021, Сердар Азмун
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Комментарии (1)
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0
Ale10JUFC
24 Июля 2021, 09:10

Хороший крепкий форвард уровня того же Байера, просто думаю по деньгам ему в Зените лучше играется.

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