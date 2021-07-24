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Идеальный тренер для сборной, назначенный в самый худший момент: Что говорит назначение Карпина

24 Июля 2021, 03:00,

В пятницу РФС объявил имя нового главного тренера сборной России. Им стал Валерий Карпин, который будет совмещать этот пост с работой в «Ростове». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом назначении.

Сколько же смыслов, сколько разных слоёв кроется в назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России! Причём тут много всего интересного, много положительных черт и много отрицательных. Пожалуй, ни одно футбольное назначение не дарило столько поводов для толкования.

Прежде всего, очевидно, что Карпин – это фигура для РФС компромиссная, запасная. Сейчас многие говорят, что основным претендентом был Штефан Кунц из молодёжной (олимпийской) сборной Германии, но что-то там не получилось. В свою очередь РФС ставил себе дедлайн по назначению тренера для национальной команды – до старта Премьер-лиги. После того как сорвался Кунц, РФС оказался перед выбором: или нарушить своё слово, или взять хоть кого-то. Список «хоть кто-то» был слишком ограничен: условные Курбан Бердыев, Юрий Сёмин или какой-то вариант с большими допущениями. В итоге предпочли более молодого, но активно работающего Валерия Карпина, разрешив при этом ему совмещать пост в сборной и клубе.

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Однако тут как раз открывается второй слой. Вообще-то во многих странах всегда есть рабочий «запасной вариант» без багажа в виде совмещения с клубом. Если в сборной надо менять главного тренера, то в списке претендентов железно оказывается такой наставник, которого сравнивают с другими со стороны. Если никого не находят, то назначают его. Речь о главном тренере молодёжной сборной. Однако в РФС никто всерьёз Михаила Галактионова, кажется, и не рассматривал. Пожалуй, это важный урок для организации на будущее – надо иметь в молодёжке тренера, на которого в случае чего надо сделать ставку.

Вернёмся же к Карпину. Совмещение с «Ростовом» — это, конечно, ужас. Сколько раз в России мы проходили через это, но продолжаем наступать на те же грабли. Романцев, Газзаев, Слуцкий – все заканчивали плохо и в сборной, и в клубе в конце концов. Теперь же через это решили пройти с Карпиным. Однако в кои-то веки хотя бы понятна логика. Карпин заключил контракт лишь до конца текущего года, то есть до конца матчей в отборочных группах к чемпионату мира. Текущий цикл национальных команд довольно причудливый – в декабре 2021 года кто-то отберётся на мундиаль, кто-то попадёт в стыковые матчи к турниру (они намечены на март 2022-го), а кто-то распрощается с этой мечтой. Последние, по сути, потеряют целый 2022 год, потому что отбор к Евро-2024 начнётся лишь в марте 2023 года. В 2022-м их ждут товарищеские матчи да поединки Лиги наций. Карпин и РФС перестраховались – если сборная России не займёт хотя бы второе место в группе, то тренер покинет национальную команду и сосредоточится на клубе. Будет первое или второе место – сотрудничество, очевидно, будет продолжено.

В общем, тоже сложная история. С одной стороны, хочется ругать РФС за совмещение. С другой – надо хвалить. Организация перестраховалась, не подписала тренера на миллионный контракт, что могло привести к дауншифтингу тренера в 2022-м при плохом раскладе. Правда, тут теперь есть другой вопрос. Как известно, тренеры всегда готовы к отставке. Ситуация нынешнего лета показала, что РФС абсолютно не был готов к смене Черчесова, увольнение которого стало вынужденной мерой. Мы понимаем, что никакого плана по его замене не было. Сейчас РФС неплохо хотя бы внутри себя проработать сценарии на случай, если в декабре 2022 года сборная не пробьётся на мундиаль, и Карпин уйдёт. Кому-то в этом случае придётся строить новую команду, и у него на это будет новый год. Только этого «кого-то» надо будет искать, и лучше сразу понимать критерии и требования к такому наставнику.

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Однако мы опять ушли от Карпина, а ведь его многие давно называют едва ли не идеальным тренером для сборной. Вот что интересно – он довольно средний тренер на дистанции. Со «Спартаком» было два вторых места, но состав у команды тогда был мощный, который мог бы точно добиться большего. С тем же «Ростовом» бывало, что команда шла неплохо, но потом проваливалась. Карпину сложно работать на дистанции, но вот в отдельных матчах он всегда умел «наскипидарить» своих подопечных. Сборная в этом смысле идеальное место для работы – тут всего несколько матчей за год, и навык мотивирования, подготовки к отдельно взятому поединку может сыграть свою роль. Идеальный же вариант!

Тем более что Карпин – это отличный имиджевый ход для РФС после Черчесова. Он стильный, модный, умеет говорить. Карпин – это человек, вокруг которого можно строить новую идентичность сборной. Он может стать той личностью, которая будет привлекать и генерировать новый интерес к национальной команде. Однако сейчас у Карпина слишком сжатый срок, чтобы дать результат, а без него весь имидж теряет смысл.

На самом деле давно было интересно посмотреть на Карпина в сборной, но уж точно не сейчас. Не в ситуации совмещения. Не в ситуации, когда отборочный цикл уже начался. Не в ситуации, когда Карпину кровь из носу надо в первом же матче на этому посту обыгрывать прямого и главного конкурента. По сути, первый поединок в сборной может стать едва ли не последним.

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Интересен тот факт, что сборную возглавил тренер без серьёзных успехов. Карпин дважды был вице-чемпионом страны, доходил до четвертьфинала Лиги Европы, но пока не взял ни одного трофея. В прошлом сезоне его «Ростов» затерялся в середине таблицы. Однако выясняется, что других вариантов, к сожалению, в России нет. Сергей Семак и Леонид Слуцкий, по всей видимости, не захотели покидать клубы ради сборной, а кроме них остаётся разве что Владимир Федотов, у которого за спиной всего пара сезонов на серьёзном уровне.

Ну и, конечно, интересно, кого Карпин позовёт в сборную, как он вообще будет формировать команду. Например, у тренера был конфликт с Артёмом Дзюбой, который в национальной команде носит капитанскую повязку. Это не намёк, а просто факт. Будет ли Карпин подтягивать в сборную игроков из «Ростова»? Например, Максим Осипенко или Данил Глебов вполне могут на это претендовать, но только в обойме.

В общем, решение уж точно неоднозначное, и каждый по-разному может относиться к приходу Валерия Карпина в сборную России. В любом случае теперь остаётся только верить.

Андрей Центров

0
Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Сборная России, Валерий Карпин
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Комментарии (1)
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0
Манчестерский Иппатий
24 Июля 2021, 03:19

Ой теперь повалерим...

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