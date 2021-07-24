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«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России

24 Июля 2021, 02:49,

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало из соцсетей интересные комментарии насчёт назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России. Общественность советовала ему не прогибаться, а также иронизировала над Артёмом Дзюбой, у которого с Карпиным натянутые отношения.

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Артем Г.: «Игрочишка в шоке!».

Антон А.: «Шило на мыло поменяли».

Даниил Ш.: «Ну посмотрим, главное не зачиновничиться, остаться самим собой и не прогибаться под управленцев».

Олег П.: «Валера не прогнётся! У него характер мужика! Кнут игрочишкам обеспечен!».

Юсуп Р.: «Был лучшим тренером «Ростова», жаль, что так вышло(».

Алексей К.: «Ростов», может, теперь топить судьи перестанут».

Александр М.: «С клубом ничего не достиг, то же и со сборной будет».

Сергей М.: «Страна дураков и гениев».

Илья Р.: «Не забудьте потом его хвалить, когда он облажается. Его взяли, потому что он был известным футболистом. Ну ничего, через год его все будут ненавидеть».

Никита Я.: «Кто ещё? Бердыев, который весь в скандалах?) Семак, который тренит команду, у которой бюджет больше, чем у большинства городов РФ?) Или Кунц, который рискует карьерой ради сборной РФ?). Карпин – лучшее решение пока что)».

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Иван И.: «Если хоть не будет побед, то хотя бы расшевелит эту клоаку».

Александр Г.: «От тренера уже не зависит ничего, если футбол в стране развален... От Карпина жду только, что он с такой должности сможет говорить открыто о проблемах всей системы футбольной. А уволят – на пенсию уже заработал в любом случае».

AС.: «Им не тренер, а цирковой дрессировщик необходим».

Александр Я.: «Лучший просто! Дзюба получит по дзюбам».

Игорь В.: «Валера решил поработать в системе. Ну большой привет. С волками жить – по-волчьи выть».

Николай К.: «В СССР все совмещали, и получалось».

Рома М.: «Сборная России – кладбище для тренеров».

Mik S.: «Любопытно. Шевченко – тренер Украины. Карпин – тренер России. 22 года назад матч Россия – Украина, авторы голов – Карпин и Шевченко».

Frozen: «Карпин из Эстонии».

Егерь П.: «Ого, вот это новость перед пятничной пьянкой)».

bezobr b.: «Это второй Капелло. Я помню, как ставил Ибсона и Кариоку по «Спартаку» и говорил, что лучше них нет игроков».

bbb b.: «Валера – слабый психологически и эмоционально неустойчив, это видно по игре «Ростова». Команда играет или на позитиве, или это слив, который не переломится во время матча. Очень неустойчивая, и это идёт от тренера».

PhBhVideo 1: «Немец не зря отказался. От перемены тренера футбол не измениться. Раньше нефутбольная страна на равных играла с грандами мирового футбола. А теперь хоккейная страна проигрывает всем подряд и трясется перед Швейцарией, Германией и просто в хопе. Не в тренерах дело, а в спорте в целом».

Чоудыр х.: «Пришёл, увидел и уничтожил «ростовских мужиков» !!!!! Да, он с Мостовым были последними «могиканами» советского футбола, а как тренер ноль с минусом. Мостовой же не пошел в физруки, хотя он тактически хорошо понимал, читал игру».

Наталья К.: «Ростов» 0-2 «Динамо», немец выиграл, ну и…».

герыч b.: «Контракт ещё не подписан».

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Никита с Ф.: «Карпин, наверное, не видит разницы между (РОС)товом и (РОС)сией. И те, и те сейчас *** [проигрывают]. Если не выиграет, то обматерит хотя бы соперников».

Millionaudio: «Карпин продавил совмещение постов. Сколько раз уже российской футбольные чиновники клялись, что не допустят совмещениях постов. Никогда такого не было, и вот опять…».

Андрей С.: «Я так понимаю, что завтра игрочишка объявит о завершении карьеры в сборной России».

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Сергей С.: «Карпин фартовый. Если обойму семизарядного револьвера зарядить шестью пулями, то Карпину достанется холостой выстрел».

Александр К.: «Человек, который со всеми клубами не выиграл ни одного трофея… «Спартак» при нём стал посмешищем в Европе, «Мальорку» отправил в Сегунду, даже «Армавир» не удержал в ФНЛ…».

Валерий Л.: «Валерий, с праздником чудесным, / Он обещает интересным, / Веселым и счастливым быть, / Во век его нам не забыть? / Так пожелаем мы Валере / Повеселиться в полной мере / И жизнь достойную прожить, / И каждым мигом дорожить!».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Сборная России, Валерий Карпин
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