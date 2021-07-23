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Кафанов: «На тему Карпина и сборной в команде ещё не было разговора»

23 Июля 2021, 22:35,

И.о. главного тренера «Ростова» Виталий Кафанов поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Нельзя обойти эту тему стороной, но главный тренер сборной России теперь Валерий Карпин. Как на это отреагировала команда, и как она об этом узнала?

- Я думаю, если в команде узнали, то не все. Может быть, кому-то смс пришли, потому что на эту тему еще не было разговора.

- Сухомлинов дебютировал в стартовом составе, до этого он выходил на замену. Как вам его дебют?

- Я думаю, что если не брать в расчет результат игры, то его дебют удался, он не дрогнул, был активным, выполнил большой объем.

- Показалось, что во втором тайме «Ростову» не хватало агрессии. Мы обратили внимание, что выходящие на замену футболисты не добавляли того, что нужно, когда команда проигрывает 0:2. С чем вы это связываете? Может быть, кто-то мысленно остался на сборах?

- Соглашусь с тем, что они не усилили игру, хотя это были футболисты атакующего плана. Наверное, когда игра не получается, очень трудно ее сразу вернуть и вернуться в игру. Чтобы вернуться, нужно было создать момент и забить гол. Может быть, тогда бы все повернулось. Игра не получалось, может быть, потому что у нас было больше, чем обычно, длинных передач. Мы играли более длинно, может быть, поэтому все игроки не смогли себя показать, я думаю.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин, Виталий Кафанов
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