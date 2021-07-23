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Шварц: «Провели качественный матч»

23 Июля 2021, 22:29,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- «Динамо», забив два мяча в первом тайме, во втором также атаковала, но не забила. Есть ли ощущение, что команда провела идеальный матч?

- С точки зрения качества игры, я считаю, что мы сегодня провели качественный матч, хорошо вошли в игру, забили первый гол после контратаки. Во втором тайме у нас также были моменты уйти больше в отрыв. В общем и целом мы сегодня хорошо сыграли.

- Бросилось в глаза, что первую замену вы сделали очень поздно, хотя команда после сборов, и нужна свежесть. Объясните, почему так поздно.

- Мы сегодня  отталкивались от того хода игры, который был. Соответственно, те замены, которые провели, посчитали нужным провести именно тогда.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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