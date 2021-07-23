Шварц: «Провели качественный матч»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- «Динамо», забив два мяча в первом тайме, во втором также атаковала, но не забила. Есть ли ощущение, что команда провела идеальный матч?

- С точки зрения качества игры, я считаю, что мы сегодня провели качественный матч, хорошо вошли в игру, забили первый гол после контратаки. Во втором тайме у нас также были моменты уйти больше в отрыв. В общем и целом мы сегодня хорошо сыграли.

- Бросилось в глаза, что первую замену вы сделали очень поздно, хотя команда после сборов, и нужна свежесть. Объясните, почему так поздно.

- Мы сегодня отталкивались от того хода игры, который был. Соответственно, те замены, которые провели, посчитали нужным провести именно тогда.