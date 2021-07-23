Захарян: «То, что наигрывали, думаю, сегодня прошло, показали свою игру и всё»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Динамо» (0:2) Арсен Захарян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тур, матч в Ростове, нет зрителей, очень эксклюзивные ощущения. Как начало сезона?

- Конечно, тяжело без болельщиков, без поддержки, тем более, что много фанатов приехало, они нас очень тепло поприветствовали перед матчем в отеле, им большая благодарность за это. А так провели сборы очень интенсивно. То, что наигрывали, думаю, сегодня прошло, показали свою игру и всё.

- Что говорил Сандро Шварц перед матчем, учитывая, что «Ростов» примерно 20 минут владел мячом и преимуществом, а у «Динамо» даже ударов не было? Потом вдруг ваш гол и партнера.

- Ничего, всё по-разному всегда складывается, тем более, сейчас жара. Где-то устали, где-то надо было продышаться. А так, я считаю, что под нашим контролем вся игра прошла, там, может быть, у «Ростова» был один момент. Наша игра.

- Сейчас придешь в раздевалку с этим призом. Какая-то традиция существует у команд для лучшего игрока матча?

- Нет, традиции нет, я думаю, сейчас будут крики и подколы. Я готов.