Карпин – в сборную, «Ростов» – на дно таблицы: Чемпионат России стартовал с победы «Динамо» на Дону

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23 Июля 2021, 21:58,
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Тридцатый чемпионат России начинался в логове «Ростова» на Левбердоне.
|Ростов
|0:2
|Динамо Москва
|20' Захарян Арсен (0:1)
|33' Тюкавин Константин (0:2)
«Ростов» с «Динамо» – участники и одновременно неудачники прошлого розыгрыша еврокубков. Тогда они бесславно вылетели каждый на первый для себя квалификационной стадии. В новые еврокубки они не попали, но если от приземлённого «Ростова» этого и не ждали, то «Динамо» имело таковые амбиции. Впрочем, Сандро Шварцу простили непопадание в Европу, поскольку команда обрела свежий почерк с молодыми футболистами, но в новом чемпионате спрос с немецкого тренера явно будет больше. Что же касается Валерия Карпина, то ему теперь предстоит думать не только о «Ростове», но и о сборной России – о совмещении было объявлено аккурат перед стартовым свистком игры с «Динамо».
Матч стартовал довольно буднично. «Ростов» взял на себя ношу игры первым номером, но не преуспевал с ней в плане организации остроты. Была пара плотных ударов по центру ворот со средней-дальней дистанции – их наносили Осипенко и Глебов, но они не стали кошмаром для Шунина. Ну а на двадцатой минуте динамовцы прекрасно распружинили контратаку, и передачу вправо от Шиманьски замкнул в ближний угол Захарян (0:1).
Сразу случилось падение Полоза в чужой штрафной, однако судейский свисток промолчал. Гости воспрянули, поведя в счёте, и обернули владение мячом в свою пользу. Теперь уже «бело-голубые» постепенно атаковали, тогда как «жёлто-синие» позиционно защищались, но недозащищались на стандарте. Шиманьски подал угловой, Песьяков отбил удар Ордеца, и после рикошета мяч результативно добавил в сетку Тюкавин (0:2).
Потом уже динамовцы отошли назад, и ростовчане едва не сократили быстро отставание в счёте. Полоз имел два момента в одном флаконе с близкой дистанции, но попал в Шунина и защитника москвичей. После перерыва «Ростову» ничего не оставалось делать, кроме как продолжать пробовать взломать неподдававшуюся оборону соперника. Тем не менее Комличенко только разочаровывался в эпизодах против команды, которой он принадлежит, а тройная замена от Кафанова, которого с трибуны консультировал по телефону дисквалифицированный Карпин, хозяевам не помогла.
Второй тайм запомнился не только бесплодными попытками дончан, но и перспективными контрвыпадами «бело-голубых», которые, впрочем, были такими же бесплодными. Например, Лесовой не преуспел в двух случаях сделать счёт крупным. «Ростов» взбодрился бы, если бы забил сам, но этого не случилось, и в итоге «Динамо» спокойно довело дело до свой первой победы в самом крупном городе на Дону за семь с половиной лет. Карпин на трибуне скрещивал пальцы рук и грыз их – теперь нервов ему придётся тратить больше. В первом матче после официального известия о назначении Карпина в сборную России «Ростов» потерпел домашнее поражение – заслуженное, в общем-то.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Динамо Москва, Ростов, РПЛ, Чемпионат России
ай вот и даждалися пришествия валераверим...))) таперича сборна заиграт самай лушчий фуцбол...)))
За какие заслуги? Да ещё и по совместительству. Он и в клубе ничего толком не добился, Ростов играет всё хуже, какие-то изменения в составе происходят, но что строит тренер не видно, команда деградирует на глазах. Похоже, в РФС паника, ну или сам Карпин решил уйти из Ростова, не дожидаясь пока выгонят. Плохой выбор, на долгий срок вообще провальный.
Но Валера, верим!!
ай карпуха скоро станец как второй гамула.. скора усе над ним прикалываца будуть.. )))