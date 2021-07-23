Карпин – в сборную, «Ростов» – на дно таблицы: Чемпионат России стартовал с победы «Динамо» на Дону

Тридцатый чемпионат России начинался в логове «Ростова» на Левбердоне.

«Ростов» с «Динамо» – участники и одновременно неудачники прошлого розыгрыша еврокубков. Тогда они бесславно вылетели каждый на первый для себя квалификационной стадии. В новые еврокубки они не попали, но если от приземлённого «Ростова» этого и не ждали, то «Динамо» имело таковые амбиции. Впрочем, Сандро Шварцу простили непопадание в Европу, поскольку команда обрела свежий почерк с молодыми футболистами, но в новом чемпионате спрос с немецкого тренера явно будет больше. Что же касается Валерия Карпина, то ему теперь предстоит думать не только о «Ростове», но и о сборной России – о совмещении было объявлено аккурат перед стартовым свистком игры с «Динамо».

Матч стартовал довольно буднично. «Ростов» взял на себя ношу игры первым номером, но не преуспевал с ней в плане организации остроты. Была пара плотных ударов по центру ворот со средней-дальней дистанции – их наносили Осипенко и Глебов, но они не стали кошмаром для Шунина. Ну а на двадцатой минуте динамовцы прекрасно распружинили контратаку, и передачу вправо от Шиманьски замкнул в ближний угол Захарян (0:1).

Сразу случилось падение Полоза в чужой штрафной, однако судейский свисток промолчал. Гости воспрянули, поведя в счёте, и обернули владение мячом в свою пользу. Теперь уже «бело-голубые» постепенно атаковали, тогда как «жёлто-синие» позиционно защищались, но недозащищались на стандарте. Шиманьски подал угловой, Песьяков отбил удар Ордеца, и после рикошета мяч результативно добавил в сетку Тюкавин (0:2).

Потом уже динамовцы отошли назад, и ростовчане едва не сократили быстро отставание в счёте. Полоз имел два момента в одном флаконе с близкой дистанции, но попал в Шунина и защитника москвичей. После перерыва «Ростову» ничего не оставалось делать, кроме как продолжать пробовать взломать неподдававшуюся оборону соперника. Тем не менее Комличенко только разочаровывался в эпизодах против команды, которой он принадлежит, а тройная замена от Кафанова, которого с трибуны консультировал по телефону дисквалифицированный Карпин, хозяевам не помогла.

Второй тайм запомнился не только бесплодными попытками дончан, но и перспективными контрвыпадами «бело-голубых», которые, впрочем, были такими же бесплодными. Например, Лесовой не преуспел в двух случаях сделать счёт крупным. «Ростов» взбодрился бы, если бы забил сам, но этого не случилось, и в итоге «Динамо» спокойно довело дело до свой первой победы в самом крупном городе на Дону за семь с половиной лет. Карпин на трибуне скрещивал пальцы рук и грыз их – теперь нервов ему придётся тратить больше. В первом матче после официального известия о назначении Карпина в сборную России «Ростов» потерпел домашнее поражение – заслуженное, в общем-то.

Кирилл Иванцов