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Карпин – в сборную, «Ростов» – на дно таблицы: Чемпионат России стартовал с победы «Динамо» на Дону

23 Июля 2021, 21:58,

Тридцатый чемпионат России начинался в логове «Ростова» на Левбердоне.

Протокол игры  
Ростов 0:2 Динамо Москва
    20' Захарян Арсен (0:1)
    33' Тюкавин Константин (0:2)
Песьяков Сергей Осипенко Максим Терентьев Денис   80' (Лангович Андрей (   80') Калинин Игорь Хаджикадунич Деннис   40' Хасимото Кэнто Глебов Данил   82' (Жигович Армин (   82') Сухомлинов Данила   30'   59' (Мамаев Павел (   59') Байрамян Хорен   58' (Фольмер Кирилл (   58') Полоз Дмитрий   58' (Алмквист Понтус (   58') Комличенко Николай
Запасные: Тошевски Давид Дьячков Александр Мелёхин Виктор Тугарев Роман Бабурин Егор
Шунин Антон Бальбуэна Фабиан Паршивлюк Сергей   5' Лашальт Диего Ордец Иван Фомин Даниил   48' Моро Никола   75' (Кутицкий Александр (   75') Шиманьски Себастиан Лесовой Даниил   83' (Игбун Сильвестр (   83') Захарян Арсен Тюкавин Константин   84' (Нжи Клинтон Муа (   84')
Запасные: Сазонов Саба Скопинцев Дмитрий Плиев Заурбек Галкин Владислав Варела Гильермо Лещук Игорь Евгеньев Роман Гладышев Ярослав
23 июля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

«Ростов» с «Динамо» – участники и одновременно неудачники прошлого розыгрыша еврокубков. Тогда они бесславно вылетели каждый на первый для себя квалификационной стадии. В новые еврокубки они не попали, но если от приземлённого «Ростова» этого и не ждали, то «Динамо» имело таковые амбиции. Впрочем, Сандро Шварцу простили непопадание в Европу, поскольку команда обрела свежий почерк с молодыми футболистами, но в новом чемпионате спрос с немецкого тренера явно будет больше. Что же касается Валерия Карпина, то ему теперь предстоит думать не только о «Ростове», но и о сборной России – о совмещении было объявлено аккурат перед стартовым свистком игры с «Динамо».

Матч стартовал довольно буднично. «Ростов» взял на себя ношу игры первым номером, но не преуспевал с ней в плане организации остроты. Была пара плотных ударов по центру ворот со средней-дальней дистанции – их наносили Осипенко и Глебов, но они не стали кошмаром для Шунина. Ну а на двадцатой минуте динамовцы прекрасно распружинили контратаку, и передачу вправо от Шиманьски замкнул в ближний угол Захарян (0:1).

Сразу случилось падение Полоза в чужой штрафной, однако судейский свисток промолчал. Гости воспрянули, поведя в счёте, и обернули владение мячом в свою пользу. Теперь уже «бело-голубые» постепенно атаковали, тогда как «жёлто-синие» позиционно защищались, но недозащищались на стандарте. Шиманьски подал угловой, Песьяков отбил удар Ордеца, и после рикошета мяч результативно добавил в сетку Тюкавин (0:2).

Потом уже динамовцы отошли назад, и ростовчане едва не сократили быстро отставание в счёте. Полоз имел два момента в одном флаконе с близкой дистанции, но попал в Шунина и защитника москвичей. После перерыва «Ростову» ничего не оставалось делать, кроме как продолжать пробовать взломать неподдававшуюся оборону соперника. Тем не менее Комличенко только разочаровывался в эпизодах против команды, которой он принадлежит, а тройная замена от Кафанова, которого с трибуны консультировал по телефону дисквалифицированный Карпин, хозяевам не помогла.

Второй тайм запомнился не только бесплодными попытками дончан, но и перспективными контрвыпадами «бело-голубых», которые, впрочем, были такими же бесплодными. Например, Лесовой не преуспел в двух случаях сделать счёт крупным. «Ростов» взбодрился бы, если бы забил сам, но этого не случилось, и в итоге «Динамо» спокойно довело дело до свой первой победы в самом крупном городе на Дону за семь с половиной лет. Карпин на трибуне скрещивал пальцы рук и грыз их – теперь нервов ему придётся тратить больше. В первом матче после официального известия о назначении Карпина в сборную России «Ростов» потерпел домашнее поражение – заслуженное, в общем-то.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Динамо Москва, Ростов, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (4)
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0
jUMPER
23 Июля 2021, 23:17

ай вот и даждалися пришествия валераверим...))) таперича сборна заиграт самай лушчий фуцбол...)))

0
Юбор
23 Июля 2021, 22:34

За какие заслуги? Да ещё и по совместительству. Он и в клубе ничего толком не добился, Ростов играет всё хуже, какие-то изменения в составе происходят, но что строит тренер не видно, команда деградирует на глазах. Похоже, в РФС паника, ну или сам Карпин решил уйти из Ростова, не дожидаясь пока выгонят. Плохой выбор, на долгий срок вообще провальный.

0
HG2017
23 Июля 2021, 22:43

Но Валера, верим!!

1
ингерман
23 Июля 2021, 22:05

ай карпуха скоро станец как второй гамула.. скора усе над ним прикалываца будуть.. )))

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