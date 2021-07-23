Кафанов - о Комличенко: «Тренер всегда по возможности ставит своих игроков против бывших команд»

И.о. главного тренера «Ростова» Виталий Кафанов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня в стартовом составе Николай Комличенко, который принадлежит московскому «Динамо», но выходит в матче против своей нынешней команды, то есть, такой редкий случай, когда может сыграть. Это преимущество, что он знает оборону соперника? Или, наоборот, недостаток, потому что соперник знает его?

- Игра покажет. Здесь, наверное, больше нужно сказать о том, что тренер всегда по возможности ставит своих игроков против бывших команд. Хотя они говорят, что для них мотивация такая же, как на любой другой, я думаю, что на поле она будет запредельной.

- Соу и Норманн сегодня не в заявке и травмированы. Когда они примерно вернутся?

- Да, это большая потеря для нашей команды. Два игрока - большая потеря. Когда вернутся - не знаю, травмы серьезные. Очень хотим, чтобы быстрее выиграли и помогли нам.