Шварц: «Не думаю, что нужно много времени, чтобы Бальбуэна и Лаксальт влились в коллектив»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Новички: Бальбуэна и Лаксальт. Как они вписались в командную игру, много ли им потребуется времени для адаптации? Потому что РПЛ сильно отличается от чемпионатов, где они играли.

- Парни оказывают очень хорошее впечатление за то время, которое находятся в команде. Не думаю, что нужно много времени, чтобы ребята влились в коллектив. Дело в том, что у нас есть игроки, которые могут с этим помочь. Если говорить о типажах, то это открытые ребята, они нацелены именно на командную игру, поэтому с этим проблем нет.