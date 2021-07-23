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Шварц: «Не думаю, что нужно много времени, чтобы Бальбуэна и Лаксальт влились в коллектив»

23 Июля 2021, 19:59,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Новички: Бальбуэна и Лаксальт. Как они вписались в командную игру, много ли им потребуется времени для адаптации? Потому что РПЛ сильно отличается от чемпионатов, где они играли.

- Парни оказывают очень хорошее впечатление за то время, которое находятся в команде. Не думаю, что нужно много времени, чтобы ребята влились в коллектив. Дело в том, что у нас есть игроки, которые могут с этим помочь. Если говорить о типажах, то это открытые ребята, они нацелены именно на командную игру, поэтому с этим проблем нет.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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