«Зенит» интересуется игроком «Валенсии» Гуэдешом

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23 Июля 2021, 19:50,
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«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гуэдешу, передаёт Tuttomercatoweb Джакомо Иакобеллис. Сообщается, что чемпионы России уже связались с игроком по поводу возможного трансфера.
Как отмечает источник, питерский клуб предложил португальцу трёхлетний контракт с зарплатой более двух миллионов евро в год.
Напомним, что Гуэдеш перешёл в «Валенсию» из «ПСЖ» в 2017 году за 40 миллионов евро. В составе испанского клуба сыграл 136 матчей, забил 23 гола и отдал 24 результативных передачи. Также на его счету 23 матча в составе сборной Португалии, в которых он отметился шестью забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Зенит, Валенсия, Трансферы футбола - лето 2021, Гонсалу Гуэдеш