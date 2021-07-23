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Деменко: «Химки» могут преподнести сюрприз в игре с «Зенитом»

23 Июля 2021, 18:14,

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча, в котором сойдутся «Химки» и «сине-бело-голубые», в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Химки», как мне кажется, преподнесут какой-то сюрприз. Чемпионат и товарищеский турнир - это совсем разные вещи. К тем матчам ребята тоже готовились, но чемпионат - это совсем другое. Однозначно, «Зенит» сильнее и постарается не создавать себе проблем. Но мы видели матчи, где «Химки» преподносили сюрпризы питерцам. Все возможно, но фаворит, конечно, «Зенит». В футболе может произойти все, что хочешь. «Химки» могут забить, отобороняться и даже ещё забить на контратаке. А может «Зенит» взять и в легкую обыграть соперника. Будет интересно понаблюдать команды в первых матчах, насколько они готовы. Мы видели многие команды в товарищеских матчах, а теперь уже посмотрим в чемпионате, где будет другая игра», - сказал Деменко.

Напомним, что матч «Химки» - «Зенит» состоится завтра, 24 июля, в 17:30.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Зенит, Химки, Максим Деменко
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