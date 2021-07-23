Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Деменко: «Спартак» является фаворитом в матче с «Рубином»

23 Июля 2021, 18:06,

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором «красно-белые» сыграют в гостях с «Рубином».

«Фаворитом встречи я считаю «Спартак», исходя из выступлений команд на Кубке Париматч премьер. Но думаю в том матче «Рубин» смотрел многие варианты игры, поэтому в предстоящей встрече казанцы дадут бой. Там было 4:0, но в чемпионате будет совсем другая игра, это однозначно. Но фаворит, в любом случае, московский «Спартак».

Однозначно, «Рубин» будет стараться взять реванш за поражение 0:4. Я думаю, что Леонид Слуцкий обязательно разберет все моменты, которые происходили в их встрече со «Спартаком» и решит какие-то вопросы», - сказал Деменко.

Напомним, что матч «Рубин» - «Спартак» состоится завтра, 24 июля, в 20:00.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Спартак Москва, Рубин, Максим Деменко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Популярные материалы
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола