Деменко: «Спартак» является фаворитом в матче с «Рубином»

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23 Июля 2021, 18:06,
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором «красно-белые» сыграют в гостях с «Рубином».
«Фаворитом встречи я считаю «Спартак», исходя из выступлений команд на Кубке Париматч премьер. Но думаю в том матче «Рубин» смотрел многие варианты игры, поэтому в предстоящей встрече казанцы дадут бой. Там было 4:0, но в чемпионате будет совсем другая игра, это однозначно. Но фаворит, в любом случае, московский «Спартак».
Однозначно, «Рубин» будет стараться взять реванш за поражение 0:4. Я думаю, что Леонид Слуцкий обязательно разберет все моменты, которые происходили в их встрече со «Спартаком» и решит какие-то вопросы», - сказал Деменко.
Напомним, что матч «Рубин» - «Спартак» состоится завтра, 24 июля, в 20:00.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Спартак Москва, Рубин, Максим Деменко