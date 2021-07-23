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«Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Герты»

23 Июля 2021, 16:32,

«Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Герты» Джона Кордобы, передаёт пресс-служба клуба.

Колумбийский нападающий подписал контракт до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансфер в 20 миллионов евро. В новом клубе игрок будет выступать под девятым номером.

Кордоба также известен в Европе по своим выступлениям «Гранаду», «Майнц» и «Кёльн». В составе «Герты» он выступал с прошлого года. За это время он сыграл 21 матч, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Также на его счету 11 матчей в составе сборной Колумбии, в которых он отметился шестью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Краснодар, Трансферы футбола - лето 2021, Герта, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Джон Кордоба
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