«Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Герты» Джона Кордобы, передаёт пресс-служба клуба.

Колумбийский нападающий подписал контракт до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансфер в 20 миллионов евро. В новом клубе игрок будет выступать под девятым номером.

Кордоба также известен в Европе по своим выступлениям «Гранаду», «Майнц» и «Кёльн». В составе «Герты» он выступал с прошлого года. За это время он сыграл 21 матч, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Также на его счету 11 матчей в составе сборной Колумбии, в которых он отметился шестью забитыми мячами.