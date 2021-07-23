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Депутат Госдумы Онищенко: «Благодарите Бога, что «Ростову» и «Динамо» хотя бы дают сыграть»

23 Июля 2021, 15:24,

Депутат Госдумы и экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал решение провести поединок «Ростов» - «Динамо» без зрителей, передаёт «РБ Спорт». О том, что матч первого тура пройдёт без зрителей стало известно за сутки до стартового свистка.

По словам Онищенко, «нужно быть благодарными Богу» за то, что разрешили провести матч, потому что игру могли отменить из-за напряжённой ситуации в Ростове.

Болельщикам он посоветовал смотреть матч по телевизору и думать о своём здоровье, так как на стадионе высокий риск заражения.

Ранее стало известно, что матч «Ростов» - «Динамо», который состоится сегодня, 23 июля, пройдёт без зрителей. Сообщалось, что болельщики московского клуба хотят подать на Роспотребнадзор в суд.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Динамо Москва, Ростов, РПЛ
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Комментарии (3)
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0
crocodile
23 Июля 2021, 16:17

чтой-то он так скромно Владим Владимыча назвал?

0
pasha-kuraev@gmail.com
23 Июля 2021, 15:31

Интересная ситуация, одни заражают, другие предохраняют.

0
crocodile
23 Июля 2021, 16:16

скоро будет еще интереснее, когда одна половина сидит, другая охраняет.

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