Божович: «В России игроки зарабатывают неоправданно много»

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23 Июля 2021, 14:43,
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Черногорский тренер Миодраг Божович поделился своим мнением по поводу разных вопросов в российском футболе, передаёт Sport24. В частности, специалист затронул такие темы как лимит на легионеров, зарплаты футболистов.
Божович считает, что футболисты из территории бывшего СССР должны перестать считаться легионерами в РПЛ. Кроме этого, он отметил что нынешние легионеры чемпионата России заметно уступает в качестве иностранцам, который выступали ранее.
Также тренер заявил, что в России нужно вводить потолок зарплат, так как игроки получают слишком много, а ситуация с российским футболом становится всё хуже.
Напомним, что Божович тренировал такие клубы как «Динамо» Москва, «Арсенал» Тула, «Крылья Советов», «Ростов» и ряд других.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: РПЛ, Миодраг Божович