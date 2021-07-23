Божович: «В России игроки зарабатывают неоправданно много»

Черногорский тренер Миодраг Божович поделился своим мнением по поводу разных вопросов в российском футболе, передаёт Sport24. В частности, специалист затронул такие темы как лимит на легионеров, зарплаты футболистов.

Божович считает, что футболисты из территории бывшего СССР должны перестать считаться легионерами в РПЛ. Кроме этого, он отметил что нынешние легионеры чемпионата России заметно уступает в качестве иностранцам, который выступали ранее.

Также тренер заявил, что в России нужно вводить потолок зарплат, так как игроки получают слишком много, а ситуация с российским футболом становится всё хуже.

Напомним, что Божович тренировал такие клубы как «Динамо» Москва, «Арсенал» Тула, «Крылья Советов», «Ростов» и ряд других.