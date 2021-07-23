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Радкович стал игроком «Арсенала»

23 Июля 2021, 13:42,

Защитник Урош Радкович пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба. Воспитанник «Црвены Звезды» будет выступать за «оружейников» под номером четыре.

Ранее 27-летний серб выступал в чемпионате России за «Оренбург». Он принял участие в 15 поединках, отметившись одним забитым мячом.

Сегодня, 23 июля, стало известно о переходе в тульский клуб защитника Игоря Смольникова.

В минувшем сезоне Премьер-лиги «Арсенал» занял 14 позицию. Новый розыгрыш РПЛ туляки начнут матчем против «Локомотива». Игра пройдет 24 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Тула, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Урош Радкович
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