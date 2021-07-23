Радкович стал игроком «Арсенала»

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23 Июля 2021, 13:42,
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Защитник Урош Радкович пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба. Воспитанник «Црвены Звезды» будет выступать за «оружейников» под номером четыре.
Ранее 27-летний серб выступал в чемпионате России за «Оренбург». Он принял участие в 15 поединках, отметившись одним забитым мячом.
Сегодня, 23 июля, стало известно о переходе в тульский клуб защитника Игоря Смольникова.
В минувшем сезоне Премьер-лиги «Арсенал» занял 14 позицию. Новый розыгрыш РПЛ туляки начнут матчем против «Локомотива». Игра пройдет 24 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Тула, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Урош Радкович