Радкович стал игроком «Арсенала»

Защитник Урош Радкович пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба. Воспитанник «Црвены Звезды» будет выступать за «оружейников» под номером четыре.

Ранее 27-летний серб выступал в чемпионате России за «Оренбург». Он принял участие в 15 поединках, отметившись одним забитым мячом.

Сегодня, 23 июля, стало известно о переходе в тульский клуб защитника Игоря Смольникова.

В минувшем сезоне Премьер-лиги «Арсенал» занял 14 позицию. Новый розыгрыш РПЛ туляки начнут матчем против «Локомотива». Игра пройдет 24 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени.