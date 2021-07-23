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Ангольский футболист перешёл в «Уфу»

23 Июля 2021, 13:16,

Анголец Эгаш Касинтура продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. 24-летний футболист перешел в «Уфу», об этом информирует клубная пресс-служба. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Стоит отметить, что ранее африканец занимался мини-футболом, однако со временем решил попробовать свои силы в большом футболе.

В пятницу, 23 июля, стартует новый сезон чемпионата России. Что касается «Уфы», то команда проведет первый поединок в воскресенье, 25 июля, против московского ЦСКА. Начало запланировано в 20:00 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уфа, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Эгаш Касинтура
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