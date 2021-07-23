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«Спартак» подтвердил интерес «Ахмата» к Тимофееву

23 Июля 2021, 12:08,

В московском «Спартаке» высказались насчет информации об интересе «Ахмата» к хавбеку Артёму Тимофееву. В прошлом сезоне 27-летний полузащитник играл за грозненцев на правах аренды.

«Интерес к Артему со стороны «Ахмата» есть», - заявил пресс-атташе «красно-белых» Ярослав Кулёмин на вопрос корреспондента Sport24.

Трудовое соглашение Тимофеева со «Спартаком» рассчитано до середины 2022 года.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги полузащитник провел 26 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Ахмат, Артём Тимофеев
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