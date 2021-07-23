«Спартак» сделал предложение по трансферу защитника «Атлетико Минейро»

Бразильский защитник Гуга, права на которого принадлежат «Атлетико Минейро», может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Об этом информирует Rapidonoar.

Заинтересованность в услугах 22-летнего футболиста проявляет московский «Спартак». «Красно-белые» уже предложили за игрока 4,9 миллиона евро. Что думает руководство «Атлетико Минейро» по данной сделке, пока неизвестно.

В текущем году Гуга провел 18 поединков на клубном уровне и отметился одним забитым мячом.

«Спартак» является вице-чемпионом России. В первом туре нового сезона РПЛ «красно-белые» встретятся с казанским «Рубином». Матч пройдет 24 июля, начало - 20:00 по московскому времени.