Дриусси: «Зенит» всегда будет в моём сердце»

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси попрощался с петербургским «Зенитом». В ближайшее время футболист сменит клубную прописку.

«Игрок должен быть готов к тому, что все может измениться за день. Я всегда был счастлив в «Зените». Этот клуб всегда будет в моем сердце», - передает слова нападающего Sports.ru.

Напомним, что Дриусси перешел в петербургский коллектив из «Ривер Плейта» летом 2017 года. В общей сложности Себастьян провел 138 поединков за «сине-бело-голубых», отметившись 24 забитыми мячами и 22 результативными передачами.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны стамбульского «Фенербахче» и «Кальяри».