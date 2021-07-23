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Дриусси: «Зенит» всегда будет в моём сердце»

23 Июля 2021, 11:29,

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси попрощался с петербургским «Зенитом». В ближайшее время футболист сменит клубную прописку.

«Игрок должен быть готов к тому, что все может измениться за день. Я всегда был счастлив в «Зените». Этот клуб всегда будет в моем сердце», - передает слова нападающего Sports.ru.

Напомним, что Дриусси перешел в петербургский коллектив из «Ривер Плейта» летом 2017 года. В общей сложности Себастьян провел 138 поединков за «сине-бело-голубых», отметившись 24 забитыми мячами и 22 результативными передачами.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны стамбульского «Фенербахче» и «Кальяри».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Себастьян Дриусси
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Комментарии (2)
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0
superzina
23 Июля 2021, 12:08

Дриусси - ошибочный трансфер с самого начала , "отражение " провальной трансферной линии
Фурсенсенко & Cо на закупку молодых легов с целью дальнейшей перепродажи.

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Nicholais
23 Июля 2021, 11:43

Успехов)) Если учесть, что из этих 138 поединков очень много выходил на замену, а также играл не центрального, а флангового нападающего - то статистика весьма приличная

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