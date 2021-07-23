«Локомотив» поставил задачи перед Рангником

Немецкий специалист Ральф Рангник и его команда приступили к работе в московском «Локомотиве». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Перед руководителем поставлена задача реализации новой клубной стратегии. «Железнодорожники» должны достичь более высоких показателей в Премьер-лиге и еврокубках, сократить зависимость от основного спонсора, внедрить инновационные подходы к управлению и развитию спортивными активами, а также популяризовать и развивать российский футбол в мире.

По итогам минувшего сезона «Локомотив» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.