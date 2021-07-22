Один из болельщиков московского «Динамо» отреагировал на ограничения посещаемости в РПЛ

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22 Июля 2021, 20:33,
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Болельщик московского «Динамо» Сергей Находка рассказал корреспонденту Sport24, как отреагировал на ограничения посещаемости в РПЛ.
По словам болельщика, то, что он хочет сказать, на самом деле не напечатают в прессе, поскольку в сказанном вряд ли удастся найти цензурные слова. Фанат сообщил, что до выездного матча «Динамо» с «Ростовом» остается мало времени, и многие болельщики уже отправились в Ростов. По мнению Сергея, на матче присутствовало бы до 20 тысяч болельщиков, но не будет ни одного фаната.
Матч РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» состоится завтра, 23 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Динамо Москва, Ростов, РПЛ