Один из болельщиков московского «Динамо» отреагировал на ограничения посещаемости в РПЛ

Болельщик московского «Динамо» Сергей Находка рассказал корреспонденту Sport24, как отреагировал на ограничения посещаемости в РПЛ.

По словам болельщика, то, что он хочет сказать, на самом деле не напечатают в прессе, поскольку в сказанном вряд ли удастся найти цензурные слова. Фанат сообщил, что до выездного матча «Динамо» с «Ростовом» остается мало времени, и многие болельщики уже отправились в Ростов. По мнению Сергея, на матче присутствовало бы до 20 тысяч болельщиков, но не будет ни одного фаната.

Матч РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» состоится завтра, 23 июля.