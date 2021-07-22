Юсупов получил травму в первом тайме матча «Сочи» - «Кешля»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Футболист середины поля сочинцев не смог провести и полчаса игрового времени. Игрок был заменён по ходу первого тайма матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Кешлей». Вместо Юсупова на поле в составе хозяев вышел Сергей Терехов.

31-летний футболист получил повреждение голеностопа в жёстком стыке с соперником в самом дебюте встречи. Игрок «Сочи» покинул поле самостоятельно.