Терёхин: «По составу «Ростов» с «Динамо» равны»

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» сыграют в гостях с «Ростовом», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Сложно что-то прогнозировать сейчас. Не знаю, какой будет результат и как сложится игра. Все-таки это первый тур, надо посмотреть, в каком состоянии находятся команды. По составу соперники, на мой взгляд, равные. Хотелось бы увидеть хороший атакующий футбол от «Динамо», который они показывали в прошлом сезоне, но не в его концовке, там они чуть-чуть провалились.

Насколько важен первый матч чемпионата? Все матчи важны, что первые, что последние. Ко всем играм тренеры и футболисты готовятся одинаково. Все бьются за результат, за очки, за премиальные, поэтому все хотят выиграть.

В том году «Динамо» начало сезон неплохо, но концовку сезона смазало, не хватило стабильности. Хотелось бы, чтобы в этом году команда по-другому заканчивала чемпионат, хотя бы в призах. В том году все было в их руках, но последние игры проиграли сами. Молодёжи в команде много, посмотрим. Но хотелось бы, чтобы в этом сезоне заняли строчку повыше», - сказал Терёхин.