Червиченко: «Нижний Новгород» не вылетит в этом сезоне, так как они близкие друзья с «Зенитом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу перспектив «Нижнего Новгорода» в этом сезоне, передаёт Sport24. Он уверен, что дебютант РПЛ останется в высшем дивизионе.

Червиченко считает, что команда Александра Кержакова не вылетит, так как это она является близким другом «Зениту», и «сине-бело-голубым» это невыгодно. Также он добавил, что «Нижний Новгород» будет, как «Оренбург», только возглавлять команду будет экс-игрок питерского клуба.

Кроме этого, экс-президент «Спартака» предположил, что дебютант РПЛ не будет сопротивляться против «Зенита», а РФС снова что-то скрывает от людей.

Напомним, что ранее Ольга Смородская заявила, что «Зенит» является фаворитом чемпионата России. По её словам, команда Семака сумеет защитить трофей.