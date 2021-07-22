Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
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Червиченко: «Нижний Новгород» не вылетит в этом сезоне, так как они близкие друзья с «Зенитом»

22 Июля 2021, 15:57,

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу перспектив «Нижнего Новгорода» в этом сезоне, передаёт Sport24. Он уверен, что дебютант РПЛ останется в высшем дивизионе.

Червиченко считает, что команда Александра Кержакова не вылетит, так как это она является близким другом «Зениту», и «сине-бело-голубым» это невыгодно. Также он добавил, что «Нижний Новгород» будет, как «Оренбург», только возглавлять команду будет экс-игрок питерского клуба.

Кроме этого, экс-президент «Спартака» предположил, что дебютант РПЛ не будет сопротивляться против «Зенита», а РФС снова что-то скрывает от людей.

Напомним, что ранее Ольга Смородская заявила, что «Зенит» является фаворитом чемпионата России. По её словам, команда Семака сумеет защитить трофей.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Зенит, Нижний Новгород, Андрей Червиченко
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Комментарии (3)
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0
Баден
22 Июля 2021, 17:31

Да-да-да... Чемпионат Зенита и его дочек.....

1
Витаминович Алексей
22 Июля 2021, 16:43

Про Оренбург тоже самое говорили, умники

0
nadezhda
22 Июля 2021, 17:12

А что не так с Оренбургом? Гарантированные 6 очков, плюс 6 очков от Сочи-вот и задел...

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