Семак оценил готовность «Зенита» к старту нового чемпионата России

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22 Июля 2021, 15:20,
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подготовку команды к новому сезону, передаёт официальный сайт клуба. Он отметил, что за последнюю неделю кардинально ничего не изменилось.
Семак заявил, что некоторые игроки работают, чтобы улучшить нынешнее состояние, а остальные продолжают готовиться к началу нового чемпионата.
Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что считает «Зенит» фаворитом чемпионата России. По её словам, питерский клуб сумеет защитить свой титул.
Также агент полузащитника «Эвертона» Бернарда прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к его подопечному.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Зенит, Сергей Семак