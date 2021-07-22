Семак оценил готовность «Зенита» к старту нового чемпионата России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подготовку команды к новому сезону, передаёт официальный сайт клуба. Он отметил, что за последнюю неделю кардинально ничего не изменилось.

Семак заявил, что некоторые игроки работают, чтобы улучшить нынешнее состояние, а остальные продолжают готовиться к началу нового чемпионата.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что считает «Зенит» фаворитом чемпионата России. По её словам, питерский клуб сумеет защитить свой титул.

Также агент полузащитника «Эвертона» Бернарда прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к его подопечному.