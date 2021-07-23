ЦСКА сохранил Дзагоева, но Влашич запросил трансфер. «Краснодар» и «Рубин» продали шведов: трансферы и слухи недели

Искрящим матчем «Ростова» и «Динамо» сегодня стартует новый сезон чемпионата России! Но нельзя убирать руку с пульса трансферных новостей. Активизировались российские и европейские команды, чувствуя близость важных матчей. «Краснодар» и «Рубин» почистили РПЛ от шведов, ЦСКА очень активно вёл диалог со своими полузащитниками, а «Евро-футбол.ру» по традиции резюмирует, что произошло на трансферном рынке за прошедшую неделю. Самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

ЦСКА сохранил Дзагоева, но рискует потерять Влашича

Мозговой центр «армейцев» под угрозой, что невероятно опасно при неопытном главном тренере. Неизвестно как себя проявит Алексей Березуцкий во главе статусного клуба, но предельно ясно, что потеря Дзагоева и Влашича серьёзно сказалась бы на ЦСКА. Сразу два опытных и невероятно умных полузащитника стояли на выход. Но, кажется, оба останутся в клубе. Алан Дзагоев – точно. Очень долго торговались полузащитник и клуб по новому контракту, но в итоге ударили по рукам. Дзагоев подписал соглашение на два года, хотя «подрезать» ЦСКА уже хотели «Краснодар» и «Динамо».

Embed from Getty Images

Ситуация с Влашичем куда сложнее, новости куда противоречивее. «Милан» не собирается удовлетворять запрос ЦСКА в 30 млн евро и поэтому получает один отказ за другим. Казалось бы, всё ясно, но сам игрок очень хочет в «Милан». Там и чемпионат посильнее, там и участие в Лиге чемпионов. Аргументы Николы Влашича абсолютно понятны. Но пока уговоры его агента не работают на Евгения Гинера, не помог и звонок генерального директора «Милана» Ивана Газидиса. Итальянские СМИ ежедневно пишут, что Никола лично просит ЦСКА продать его «Милану», но дело пока не двигается с мёртвой точки. Итальянцы предлагают слишком мало.

«Краснодар» продал Олссона «Андерлехту»

Резко уменьшилась шведская «популяция» на юге России. Сначала покинул Краснодар Маркус Берг, у которого завершился контракт. Форвард сборной Швеции вернулся на родину. Затем отчалил Кристоффер Олссон. Но полузащитник поехал не домой, а в Бельгию и принёс клубу прибыль, правда, сумма трансфера не разглашается. Полузащитника сборной Швеции приобрёл «Андерлехт», сам Олссон подписал с новым клубом контракт на четыре года. Сам «Краснодар», который к тому же отпустил на свободный трансфер Ари, Смольникова и Камболова, пока удивительно спокоен. Приобретён только форвард Владимир Ильин из «Ахмата».

Embed from Getty Images

«Рубин» лишил РПЛ ещё одного шведа

Помог в шведском «очищении» и «Рубин». Казанцы, правда, очень не хотели отдавать основного защитника, но сумма, предложенная «Селтиком», всех устроила, к тому же команде нужно освобождать легионерские места – в команде и так 9 человек с подобным статусом. Карл Старфельт отправился в Шотландию, взамен прибыли 5 миллионов евро. Отметим прибыль российского клуба. Два года назад «Рубин» приобрёл Карла Старфельта у «Гетеборга» за один миллион евро. Приумножили в пять раз. В пять раз, Карл!

Европейские чемпионаты

«Арсенал» приобрёл молодого бельгийца

А вы думаете, «Андерлехт» просто так устроил охоту за Кристоффером Олссоном? Нет, сначала бельгийцы лишились основного центрального полузащитника. За 17,5 млн евро «Арсенал» приобрёл Альбера-Мбойо Локонга. 21-летний игрок считается одним из главных таалнтов своего поколения, уже второй сезон прочно входит в основу «Андерлехта». В прошлом году сыграл 33 матча в чемпионате Бельгии и забил три гола. Но это, собственно, не главная его обязанность на поле.

Embed from Getty Images

Кстати, ситуация с покупкой «российских» шведов повторилась и в «Селтике». Карл Старфельт у «Рубина» был приобретён, чтобы закрыть позицию Кристоффера Айера. Защитник сборной Норвегии за 13,5 млн фунтов стерлингов перешёл в «Брентфорд» - команду, которая в этом сезоне будет выступать в АПЛ. Из других свершившихся трансферов АПЛ отметим активность «Эвертона». «Ириски» на свободном трансфере подписали двух добротных игроков – экс-голкипера «Челси» Асмира Беговича и экс-полузащитника «Тоттенхэма» Андреса Таунсенда.

Страдания по Антуану Гризманну

И если в АПЛ всё более-менее конкретно, то Испания полна слухами. Самый сериальный из них – уход Гризманна из «Барселоны». Кажется, обмен на Сауля сорвался, а каталонцы не отпускают идею заработать на Антуане. Теперь французский форвард просто выставлен на трансфер, однако и тут много проблем. Сам Гризманн хочет только обратно к Диего Симеоне в «Атлетико», да ещё и интерес к нему посредственный. Клубы АПЛ и «ПСЖ» рады бы купить Антуана, но много денег тратить не хотят. А тут и «Барселона» требует значимую сумму, и зарплата у Гризманна серьёзная.