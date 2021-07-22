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Гамула: «Хочется, чтобы «Ростов» победил «Динамо», для этого есть все предпосылки»

22 Июля 2021, 12:47,

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча-открытия РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

«Первая игра всегда важна, от неё зависит то, как команда начнет, а может быть даже и продолжит чемпионат. Уверен, что команда «Ростова» это понимает. Они задолжали перед болельщиками по прошлому сезону, много матчей проиграли дома. Думаю, ростовчане постараются реабилитироваться и показать хороший футбол. Что касается «Динамо», то у них есть хорошее усиление, но как бы там ни было, почему-то мне кажется, а, наверное, хочется, чтобы «Ростов» победил. Для этого есть все предпосылки, но что будет на самом деле, покажет игра.

На стадионе будет 50 процентов зрителей, значит, поддержка у ростовчан будет хорошей. В городе спала жара, теперь стало полегче дышать, дождик прошёл. Поэтому все идёт к тому, чтобы мы с вами увидели хороший футбол. Будем ждать и надеяться, что мы увидим хорошую игру», - сказал Гамула.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Ростов, Игорь Гамула
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