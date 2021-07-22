Экс-защитник «Локомотива» Лысов завершит карьеру в 23 года

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22 Июля 2021, 11:51,
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Защитник Михаил Лысов, ранее выступавший за московский «Локомотив», уходит из футбола в возрасте 23 лет. Об этом рапортует Sport24.
Как сообщает источник, игрок испытывает проблемы с сосудами. Из-за этого Лысов пропустил практически весь минувший сезон. Проблемы со здоровьем помешали Михаилу трудоустроиться в «Нижнем Новгороде».
Лысов - воспитанник академии «железнодорожников». В июле 2018 года он провел дебютный поединок за столичный коллектив.
В дебютном сезоне за первую команду защитник сыграл 13 поединков в Премьер-лиге и помог клубу выиграть чемпионство. В 2019 году Михаил стал обладателем кубка и суперкубка страны.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Михаил Лысов