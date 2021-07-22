Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

Московский ЦСКА проинформировал о пролонгации сотрудничества с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом отрапортовала пресс-служба российского клуба.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года. Дзагоев выступает в составе «армейского» коллектива с 2008 года.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Алан принял участие в 21 встрече, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

В общей сложности хавбек провел в составе «армейцев» 375 поединков, забил 77 мячей и сделал 90 результативных передач.