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Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

22 Июля 2021, 11:15,

Московский ЦСКА проинформировал о пролонгации сотрудничества с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом отрапортовала пресс-служба российского клуба.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года. Дзагоев выступает в составе «армейского» коллектива с 2008 года.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Алан принял участие в 21 встрече, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

В общей сложности хавбек провел в составе «армейцев» 375 поединков, забил 77 мячей и сделал 90 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев
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