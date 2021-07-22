«Летят более непредсказуемо и быстрее»: Дюпин и Фролов пожаловались на новые мячи РПЛ

Страж ворот казанского «Рубина» Юрий Дюпин выразил недовольство новыми мячам, которые будут использоваться в сезоне-2021/2022 российской Премьер-лиги.

«В этом сезоне вратарям будет сложнее сохранять свои ворота, потому что новые мячи летят более непредсказуемо и быстрее», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

В комментариях к посту аналогичными мыслями поделился голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов.

Напомним, что новый сезон Премьер-лиги стартует в пятницу, 23 июля. Первый тур чемпионата России откроет поединок между «Ростовом» и столичным «Динамо».