Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Колосков высказался об ограничениях посещаемости матчей РПЛ

21 Июля 2021, 22:19,

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС в интервью RT высказался об ограничении посещаемости матчей Премьер-лиги.

По словам Колоскова, то, насколько могут затянуться ограничения, неизвестно. Почётный президент РФС отметил, что смотрибельность матчей зависит не от трибун, а от игроков на поле. Колосков уверил, что зрители будут следить за матчами в телетрансляциях, если на поле футболисты будут показывать хорошую игру.

Ранее стало известно, что из-за эпидемиологической ситуации в Москве, матч «Спартака» с «Нижним Новгородом» 7 августа в третьем туре чемпионата смогут посетить не более пятисот болельщиков.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: РФС, РПЛ, Вячеслав Колосков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
superzina
21 Июля 2021, 22:55

Этот Колосков ,который был первым президентом РФС и который был могильщиком
мощной советской системы подготовки , - Идиот .
Только идиот мог сказать ,что зрители на стадионе не нужны и
"что зрители будут следить за матчами в телетрансляциях" .
А он не знает , что Великий Круиф сказал : "игрока ТВ показывает игрока только те 2-3 минуты , когда он владеет мячом . А чтобы оценить его деятельность необходимо наблюдать за ним все 90 мин " .
И Круиф прав . Именно поэтому мы идем на Стадион .
А Колосков видимо на Стадион не ходит поэтому и несет такую чушь не понимая что живой футбол отличается от диванного , как живая женщина от куклы .

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Игроки ЦСКА отказались привиться от коронавируса
Игроки ЦСКА отказались привиться от коронавируса  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Популярные материалы
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
Матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не хватает обоймы
Матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не хватает обоймы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола