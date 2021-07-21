Колосков высказался об ограничениях посещаемости матчей РПЛ

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС в интервью RT высказался об ограничении посещаемости матчей Премьер-лиги.

По словам Колоскова, то, насколько могут затянуться ограничения, неизвестно. Почётный президент РФС отметил, что смотрибельность матчей зависит не от трибун, а от игроков на поле. Колосков уверил, что зрители будут следить за матчами в телетрансляциях, если на поле футболисты будут показывать хорошую игру.

Ранее стало известно, что из-за эпидемиологической ситуации в Москве, матч «Спартака» с «Нижним Новгородом» 7 августа в третьем туре чемпионата смогут посетить не более пятисот болельщиков.