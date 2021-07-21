Колосков высказался об ограничениях посещаемости матчей РПЛ

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21 Июля 2021, 22:19,
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Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС в интервью RT высказался об ограничении посещаемости матчей Премьер-лиги.
По словам Колоскова, то, насколько могут затянуться ограничения, неизвестно. Почётный президент РФС отметил, что смотрибельность матчей зависит не от трибун, а от игроков на поле. Колосков уверил, что зрители будут следить за матчами в телетрансляциях, если на поле футболисты будут показывать хорошую игру.
Ранее стало известно, что из-за эпидемиологической ситуации в Москве, матч «Спартака» с «Нижним Новгородом» 7 августа в третьем туре чемпионата смогут посетить не более пятисот болельщиков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: РФС, РПЛ, Вячеслав Колосков
Этот Колосков ,который был первым президентом РФС и который был могильщиком
мощной советской системы подготовки , - Идиот .
Только идиот мог сказать ,что зрители на стадионе не нужны и
"что зрители будут следить за матчами в телетрансляциях" .
А он не знает , что Великий Круиф сказал : "игрока ТВ показывает игрока только те 2-3 минуты , когда он владеет мячом . А чтобы оценить его деятельность необходимо наблюдать за ним все 90 мин " .
И Круиф прав . Именно поэтому мы идем на Стадион .
А Колосков видимо на Стадион не ходит поэтому и несет такую чушь не понимая что живой футбол отличается от диванного , как живая женщина от куклы .