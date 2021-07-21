Божович – о Hypercube: «Голландцы говорят очевидные вещи»

Бывший тренер «Крыльев Советов» и нескольких других клубов РПЛ Миодраг Божович озвучил свою позицию касаемо возможных реформ в российском футболе.

«Зачем эти советы из Hypercube, если в России все сами понимают? Смешно всё это слышать. Голландцы берут большие деньги и говорят всем очевидные вещи», - подчеркнул Божович в интервью Sport24.

Черногорский специалист не сомневается, что у большинства людей в России и так есть понимание, что футболисты получают слишком большие зарплаты.

Как известно, аналитическое агентство Hypercube предлагает РФС в качестве одного из нововведений переход на швейцарскую систему проведения чемпионата.