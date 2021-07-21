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Божович – о Hypercube: «Голландцы говорят очевидные вещи»

21 Июля 2021, 21:56,

Бывший тренер «Крыльев Советов» и нескольких других клубов РПЛ Миодраг Божович озвучил свою позицию касаемо возможных реформ в российском футболе.

«Зачем эти советы из Hypercube, если в России все сами понимают? Смешно всё это слышать. Голландцы берут большие деньги и говорят всем очевидные вещи», - подчеркнул Божович в интервью Sport24.

Черногорский специалист не сомневается, что у большинства людей в России и так есть понимание, что футболисты получают слишком большие зарплаты.

Как известно, аналитическое агентство Hypercube предлагает РФС в качестве одного из нововведений переход на швейцарскую систему проведения чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: РФС, РПЛ, Миодраг Божович
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