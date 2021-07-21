«Монако» вмешался в борьбу за Влашича

Появился еще один претендент на полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

В списке потенциальных претендентов на хорватского легионера «армейцев» стало на один клуб больше. По данным итальянского журналиста Руди Галетти, «Монако» попытается опередить «Милан» в борьбе за балканца.

Если верить информации источника, клуб Лиги 1 готов заплатить москвичам за переход Николы Влашича 30 миллионов евро. Пока стороны продолжают вести переговоры.

Напомним, что ранее игрок сборной Хорватии оказывал давление на свой клуб, требуя отпустить его на Апеннины.

У Влашича в прошлом сезоне 11 забитых мячей и 5 ассистов в 26 матчах РПЛ.